橫山分局在芎林鄉破獲牌九賭場，現場查獲點鈔機、帳冊、賭具等證物。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣橫山分局據報，游姓男子涉嫌在芎林鄉某民宅經營牌九賭場，警方經過多日跟監後成立專案小組，31日凌晨一舉攻堅破獲，現場有14名賭客查扣46萬餘元賭資，並查獲改造手槍、子彈及第二級、第三級毒品，警詢後全案依賭博、毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

橫山分局指，近期接獲情資，在芎林鄉某透天住宅近期夜間常有複雜人士出入，疑為職業賭場，經跟監積極蒐證後，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

橫山分局員警31日凌晨3時40分許，持搜索票會同保一總隊維安特勤隊進行攻堅，當場查獲賭客14人，賭金46萬餘元、改造手槍1支、子彈34發、第二級毒品安非他命1包、第三級毒品K他命14包、點鈔機、帳冊、賭具等證物。訊後將游姓主嫌等人依賭博、毒品、槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

橫山分局長林鼎超表示，該分局在接獲線報後立即組成專案小組，在短時間內立即破獲職業賭場並查獲槍械，顯示警方維護治安的決心與積極態度，春節將近，但是法律沒有假期，在加強重要節日安全維護期間，警方會持續強力掃蕩不法賭場，檢肅非法槍彈及遏止毒品，讓民眾平安過好年。

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