新竹縣文化局長李安妤陞任縣府祕書長，曾任縣府政風處長的章宗耀接任文化局長，31日在文化局演奏廳舉行交接典禮，由縣長楊文科擔任監交人，義民廟董事長林光華、各界代表及眾多藝文人士到場共襄盛舉。

楊文科感謝陞任秘書長的李安妤過往努力為文化局打下基礎，指章宗耀是台藝大畢業，且擁有世新大學碩士學位，雖從事30幾年政風工作，但骨子裡對藝術的狂熱，從未減少，才華洋溢，能寫詩文及書法，甚至唱平劇，是位傑出藝術人才，相信章的熱忱及背景，能一步一腳印持續邁向文化局未來願景。

章宗耀說，文化的扎根工作相當重要，透過行銷推廣，並注入創新，感謝李安妤局長在這幾年花了很多心思，帶領優秀團隊繳出亮麗成績，現階段將繼續把總圖書館和未來美術館等重大工程做好，也希望以自己的背景及經驗，讓新竹縣文化有所加值。

章宗耀並說，雖然過往從事政風工作，但時常將藝術融入在工作之中，尤其在財政部服務時曾獲創新獎殊榮，當時顛覆大家對政風的印象，很多東西都能夠「開大門，走大路」，很樂意將更多創新思維帶入文化工作。

卸任的局長李安妤，去年連續榮獲行政院模範公務人員獎及考試院公務人員傑出貢獻獎，展現其遠瞻的目標及成果。李安妤在典禮上將剛出爐的文化政策白皮書交給章宗耀，象徵傳承、亮點、國際及永續，她感謝文化局全體同仁過去三年的協助，讓民眾看見新竹縣迸發的文化能量與熱情，相信未來在新任局長帶領之下，文化局各項業務必定能順利推動，創造新竹縣豐富多元的文化。