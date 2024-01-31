縣府為推廣桶柑，2月3日和4日在縣府廣場舉辦「2024年新竹縣柑桔的故鄉產業暨農特產展售活動」，31日在縣府大廳舉辦桶柑評鑑，宣傳今年以柑桔潮流派對，跳脫傳統客家鄉鎮的風格，桶柑評鑑結果，由黎順安獲得「桶柑王」。

縣長楊文科表示，新竹縣為柑桔的故鄉，其中桶柑種植面積達1265公頃，峨眉鄉種植面積就超過600公頃，生產的桶柑水分多、甜度高，是年節最佳伴手禮，，他曾分享竹縣生產的桶柑給中央部會長官，都讚不絕口，近日還創下全省最高拍賣價，歡迎大家2月3日及4日到府前廣場採購。

現場公布桶柑評鑑結果，由黎順安獲得第一名「桶柑王」，他日前創下拍賣價格1公斤335元的紀錄，楊文科讚許黎順安的桶柑味甜汁多，十分可口，盛讚是峨眉鄉「桶柑界的精品」。

56歲的黎順安表示，他與兩位哥哥承襲父親種植技術及果園，施作不使用除草劑，以較為友善方式種植，已經耕耘超過30餘年，日前締造拍賣價格紀錄，如今又獲得「桶柑王」，十分開心。

峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，這次桶柑評鑑有100點（每點20台斤）共計2000台斤的優質桶柑果品競賽，邀請桃園改良場及縣農會專家依照果形外觀、果皮顏色、糖度、水分含量等向項目，逐一進行評分。

溫修琪說，今年柑桔無受天災影響，沒有落果情況，產量並無影響，品質仍比往年來的優質，農會也致力將峨眉桶柑打造成桶柑界的精品，過年即將來臨，民眾可利用峨眉鄉農會官網或粉絲專頁採購，不用出門即可品嘗最新鮮的桶柑，或至浪漫台三線直接來選購。

峨眉鄉長王增忠指出，峨眉鄉桶柑種植面積廣，且近日創下最高拍賣價格，公所近年也積極推動在地觀光，歡迎民眾到峨眉鄉遊玩、賞景、買橘。