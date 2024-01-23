桃園市破獲天九牌大賭場，帶回負責人、荷官及賭客共32人。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市破獲天九牌大賭場，帶回負責人、荷官及賭客共32人。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市警方接獲民眾檢舉，指稱中壢區龍東路燒肉粽店樓上，疑似出入不單純暗藏賭場，警方成立專案小組連日蒐證，今天前往破門攻堅，一舉破天九牌大賭場，現場查獲40歲潘姓賭場負責人、荷官及賭客共32人，查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元，全案訊後將潘男等2名工作人員依刑法《賭博罪》移送桃園地檢署偵辦，賭客30人依《社會秩序維護法》裁處。

該處賭場隱身在住宅區內，且1樓還在賣燒肉粽，企圖掩人耳目，賭場在深夜時間運作，而肉粽店的營業時間則是在下午4點至清晨2點，雖然有很多客人出入，但民眾認為該處深夜出入份子實在太多也不尋常，因而向警方檢舉。

警方在現場查獲潘姓40歲賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人，更查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物。警方表示，將持續落實「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，彰顯警方打擊犯罪的決心。