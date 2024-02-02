孔劉（左）手上持槍笑看對面的李政宰。（Netflix提供）

李秉憲將再次現身。（Netflix提供）

Netflix韓國影集《魷魚遊戲》在昨（1日）晚於Netflix「Next On Netflix」的影片當中，首次釋出第2季精彩片段，熟悉的「456號」李政宰以紅頭髮現身，在接到一通神秘電話後放棄他前往美國的計劃，開啟一場追逐，更誓言「我一定要找到你！」

《魷魚遊戲》至今該系列仍為Netflix最受歡迎的影集之一，除了在Netflix創下超高的收看時數之外，更獲得6項艾美獎的殊榮，包括導演黃東赫與男主角李政宰，也獲得哥譚獎「最佳長篇突破劇集」與2021年美國電影學院（AFI）的特別獎。

第2季中，導演黃東赫再次回歸擔任導演、編劇與製作人，許多受歡迎的角色也將回歸，包含李秉憲與遊戲招募員孔劉都將再次現身，最新曝光的劇照中，孔劉持著手槍露出微笑看著對桌的李政宰，朴珪瑛飾演的角色首次登場，收到遊戲邀請函的她將開啟什麼樣的發展，更引發粉絲的好奇心。