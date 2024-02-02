台中公車沿路漏油數百米 騎士慘摔還「擦出火花」

台中市33歲黃姓男騎士2日凌晨行經仁化路與至善路口時，疑因先前1輛公車經過漏油致其路口轉彎時自摔滑倒，機車擦撞路面時甚至滑出小火花，幸未引起燃燒；黃姓騎士身體擦挫傷，送醫治療後無大礙，路面也由環保局清除完畢，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

事故發生於2日凌晨6點33分許，36歲朱姓駕駛開著市區公車行駛路線載客，油管疑似破裂漏油，朱姓駕駛不知情繼續前行。公車行經大里區至善路口後，黃姓騎士行經該處欲左轉至善路，不料打滑自摔，機身擦撞路面更爆出火花，所幸未引起燃燒，警方獲報後立即前往處理。

36歲朱姓駕駛2日凌晨6點33分許開著市區公車行駛載客，油管疑似破裂漏油數百米，環保局已清除漏油，避免後續車輛打滑。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局霧峰分局表示，黃男肢體多處擦挫傷送醫，治療後無大礙，朱、黃雙方駕駛也無酒駕情勢， 後續由交通警察大隊調查肇因。另，事發後環保局立即趕往清除漏油，避免後續車輛打滑。

據悉，朱姓駕駛自述可能是行經仁化與至善路時遇路面高低差才不慎撞破油管導致漏油，後發現故障燈亮起即臨停於路邊，未再行駛。

警方表示，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處汽車駕駛人1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，警方將依違反《道路交通管理處罰條例》第30-1條製單舉發。霧峰警分局呼籲，用路人平時應注意保養車輛，上路前檢查車輛狀況，避免發生意外影響自身與他人之行車安全。