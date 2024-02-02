台中業者林雪娥有感警消人員工作辛勞、危險，在台中市議員黃佳恬及前市議員李麗華的牽線下，2日捐贈30組3M防毒面具及相關配備，助消防人員在應勤裝備上更加完善並提升執勤安全。（台中市議員黃佳恬提供／潘虹恩台中傳真）

前國大代表蘇秀姃響應台中市警察局烏日分局五光派出所發起寒冬送暖活動，1日與警方前往轄內弱勢家庭與獨居長者家中關懷慰問，除贈送泡麵等物資，也送上大紅包，盼助弱勢家庭與獨居老人過好年。（前國大代表蘇秀姃提供／潘虹恩台中傳真）

深耕屯區並經營手工具業者林雪娥有感警消人員工作辛勞、危險，2日捐贈多組密錄器、警示燈及消防設備，助警消人員在應勤裝備上更加完善並提升執勤安全；前國大代表蘇秀姃則與台中市警察局烏日分局員警日前也前往關懷弱勢家庭，並致贈物資與春節紅包，助他們溫馨過好年。

「警消人員辛苦了！」親切的問候加上默默付出，道出林雪娥對基層警消人員的心意。林雪娥有感警消人員工作辛勞及危險，在事業有成之際投入逾40萬元，購置27組穿戴式微型密錄器、12組充電式活動長排警示燈，以及30組3M防毒面具及相關配備。

經台中市議員黃佳恬及前市議員李麗華的牽線，2日上午分別由台中市警察局太平分局長廖誌銘與台中市消防局第三大隊大隊長詹仁傑代表受贈配備。黃佳恬表示，她在選民服務時認識林女士，近期得知林女士想助警消人員提升應勤裝備的心願，立即協助捐贈事宜將其心願轉換化成實際行動，回饋地方外，也使一線辛勞的警消人員有更好的設備，全心守護市民安全。

而蘇秀姃本身從事會計師事務所工作，平時熱心公益，得知烏日警分局五光派出所長曾明欽發起寒冬送暖協助轄內弱勢家庭，自掏腰包響應。蘇秀姃、曾明欽與五光派出所員警、志工1日前往轄內弱勢家庭與獨居長者家中關懷慰問，除贈送泡麵等物資，也送上大紅包慰問金，期盼每人都能夠有個溫馨愉快的春節。

曾明欽表示，同仁平日落實勤區訪查發掘在轄區內生活困苦，亟需社會大眾或社福團體關懷之弱勢家庭，同時仰賴民間團體伸出援手協助。寒冬將至，民眾若有發現弱勢族群待援，可主動聯繫警察機關、社福機關、區公所等單位及時給予必要協助，員警也會與轄區里長保持聯繫，盡所能給予必要協助，以達警愛民、民敬警的目標。