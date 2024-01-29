時序邁入歲末年終，昇恆昌免稅商店每年都會在過年前組織多個志工團隊，關懷育幼院、獨居老人、安老院等機構，帶給弱勢團體溫暖，上周末在昇恆昌董事長江松樺的帶領下，總經理江建廷及近百位主管與同仁擔任志工，一同前往楊梅啟智教養院及八里天主教安老院，親切溫暖的與院生互動，並與長輩們一同圍爐用餐，更準備了過年的物資，希望在團圓的年節時分也能將溫暖分享給需要的人。

楊梅啟智教養院主要收留18歲以上的身心障礙者，目前共收留237位院生。昇恆昌公司從2016年就開始關懷這些外表成人，內心住著孩子的天使們，透過手作、唱遊、團康遊戲，讓院生們的身心靈得以更健全的發展，昇恆昌的志工團隊同時也會定期物資捐贈，把他們當作家人來關心。經過長時間的關懷互動，院生們也對志工哥哥姊姊產生依賴，每次都會拉著手捨不得志工團隊離開，甚至邀請志工們留宿院區，陪他們一起過夜。

一早昇恆昌桃園機場的志工團隊就抵達楊梅啟智教養院，精心準備團康唱跳，以及手作有濃濃年味的吉祥吊飾，除了藉由互動訓練院生的自我表達與人際能力，也讓他們感受到溫暖與關懷。尤其教養院就是許多院生過年過節的家，一起布置喜慶意味的年節吊飾，更為院區增添溫馨的氛圍。

江松樺董事長除了開心地陪伴院生手作新年吉祥吊飾，也自掏腰包獻上慰問金，希望一點點小小心意能夠鼓勵這些面對逆境依然努力的院生。楊梅啟智教養院的姜美桂董事長也表示非常感佩昇恆昌江董事長所帶領的志工企業文化，多年來昇恆昌同仁不間斷的訪視和實際互動陪伴讓院生們感到重視和愛護，這對於他們都有著深遠的影響。

昇恆昌的志工已經持續關懷八里天主教安老院的爺爺奶奶們超過13年，即使疫情期間也沒有中斷，雖然因避免群聚而無法一起慶生及圍爐，昇恆昌志工們也會用視訊互動，並以致贈年菜及實用物資的方式關懷院區中的長輩，讓爺爺奶奶們都可以持續的享用昇恆昌精心準備的豐盛年菜。

八里天主教安老院收容60多位 70歲以上無依、窮困的長者，其中多位已經臥床、不良於行。江松樺董事長長年與長者互動，與院中的長輩們建立深厚的感情，因此也特別於28日當天從楊梅啟智教養院，風塵僕僕與公司近百名志工同仁來到安老院進行圍爐傳統。長輩們看到三年不見的江董事長，臉上都洋溢著開心的笑容，志工們陪伴著熟悉的爺爺奶奶，也握著彼此的手噓寒問暖，安老院副院長江芳貞修女也表示，爺爺奶奶很期待昇恆昌志工團隊的圍爐宴，對於能有這樣多年的付出，非常感動，現場充滿了歡樂且溫馨的互動。

今年年菜依舊由昇恆昌內湖旗艦店的餐廳主廚精心準備，同仁們一大早就協助開始洗菜備料，九道精緻養生的年菜包含佛跳牆、大蝦、蹄膀等經典菜餚，煮得軟嫩滑口方便長者食用，志工們也貼心的幫忙剪碎餵食給有特殊需求的長輩，同時安排卡拉OK歡唱，讓整個安老院充滿溫暖幸福的年節氣氛。