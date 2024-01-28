七股區公所28日在大寮社區活動中心舉辦「寒冬送暖歲末感恩音樂餐會」活動，今年在地企業與慈善團體共捐贈146萬元，有131戶低收入戶共200多人受邀參加，席開40桌，每位低收者獲贈2000元與民生物資，提供弱勢溫馨過好年。

七股區3年前起，每年發動愛心企業與慈善團體募捐，在中秋節、春節前夕2次舉辦感恩音樂會，前者邀請困苦邊緣戶，後者邀請低收入戶參加，28日增加邀請轄內單親與隔代教養的16位兒童用餐，在大寮社區活動中心席開40桌，讓大家年前同歡。

活動邀請在地歌手獻唱，其中131戶低收入者可獲米、麵、米粉、醬油及衛生紙等民生物資，現場每人並發給2000元。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁到場參加，她提醒流感病毒正肆虐，要大家記得施打疫苗。

七股區公所盼藉活動拋磚引玉，促更多的社會資源挹注到弱勢家庭。七股區長李佳隆表示，每年因為有愛心企業與團體捐助，使餐會有美食和音樂陪伴，讓人感受社會溫情。

七股區公所表示，感恩音樂餐會不僅提供了實質的物資援助，更拉近了社區的距離。期待未來有更多相關社區活動，為弱勢群體送上關懷和溫暖。