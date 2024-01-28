七股區公所28日在大寮社區活動中心舉辦「寒冬送暖歲末感恩音樂餐會」活動，今年在地企業與慈善團體共捐贈146萬元，有131戶低收入戶共200多人受邀參加，席開40桌，每位低收者獲贈2000元與民生物資，提供弱勢溫馨過好年。
七股區3年前起，每年發動愛心企業與慈善團體募捐，在中秋節、春節前夕2次舉辦感恩音樂會，前者邀請困苦邊緣戶，後者邀請低收入戶參加，28日增加邀請轄內單親與隔代教養的16位兒童用餐，在大寮社區活動中心席開40桌，讓大家年前同歡。
活動邀請在地歌手獻唱，其中131戶低收入者可獲米、麵、米粉、醬油及衛生紙等民生物資，現場每人並發給2000元。
台南市長黃偉哲夫人劉育菁到場參加，她提醒流感病毒正肆虐，要大家記得施打疫苗。
七股區公所盼藉活動拋磚引玉，促更多的社會資源挹注到弱勢家庭。七股區長李佳隆表示，每年因為有愛心企業與團體捐助，使餐會有美食和音樂陪伴，讓人感受社會溫情。
七股區公所表示，感恩音樂餐會不僅提供了實質的物資援助，更拉近了社區的距離。期待未來有更多相關社區活動，為弱勢群體送上關懷和溫暖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。