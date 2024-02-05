《華爾街日報》日前發表一篇針對密西根州南部城市迪爾伯恩（Dearborn）的評論文章，美國總統拜登對內容涉及反阿拉伯言論表示譴責。迪爾伯恩市長哈穆德（Abdullah Hammoud）稱《華爾街日報》該篇評論文章充斥「偏執和仇視伊斯蘭」。

迪爾伯恩是阿拉伯裔美國人比例最高的美國城市之一，人口普查數據顯示，這座城市約54％的美國人為阿拉伯裔。

據《路透》報導，維權倡議者注意到，自去年10月以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發新一輪衝突以來，美國的伊斯蘭恐懼症、反巴勒斯坦主義和反猶太主義均有所抬頭。

《華爾街日報》2日發表一篇題為「歡迎來到美國聖戰之都迪爾伯恩」的文章。文章暗示迪爾伯恩的居民，包括當地宗教領袖和政治人物，支持哈瑪斯和極端主義 。

拜登4日在社媒平台X說，「單憑少數人的言論來指責整個群體」，那是錯誤的。拜登並沒有直接點名《華爾街日報》或文章的作者，但他進一步說，「這種言論正是可能導致伊斯蘭恐懼症和反阿拉伯仇恨的原因，這種情況不應該發生在迪爾伯恩或任何美國城鎮的居民身上。」

另外，迪爾伯恩市長哈穆德、美國伊斯蘭關係委員會和阿拉伯裔美國人反歧視委員會的權利倡導者，也同聲譴責這篇文章是反阿拉伯和種族主義。

哈穆德說，由「中東媒體研究所」（MEMRI）執行董事史塔林斯基（Steven Stalinsky）撰寫的這篇文章，「魯莽、偏執、仇視伊斯蘭」。史塔林斯基則堅持自己的觀點，並說由他的研究所編製的影片顯示，迪爾伯恩舉行了「令人震驚的反美和支持聖戰布道和遊行」。《路透》無法獨立核實這些影片的拍攝地點與日期。