駐約旦美軍蒙受致命攻擊，美國連日來展開多起報復性攻擊。美國國家安全顧問蘇利文周日再放狠話，報復行動只是開始，不是結束！美國將繼續對中東地區獲伊朗支持的組織進行報復，但他拒絕透露是否排除在伊朗境內發動攻擊的可能性。

NSA Jake Sullivan won’t say if U.S. has ruled out strikes against Iran: Full interview

蘇利文在接受國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪談中明確表示，2日的報復行動只是開始，不是結束，美方打算採取更多的打擊和行動，有些看得到，有些或許不會被看到，以持續發出明確的訊息，當美軍遇擊時，美國將作出回應。他認為，美方的打擊行動，在減少和降低有關組織發動進一步襲擊的能力方面產生良好效果。

當被問及美國是否排除直接打擊伊朗的可能性時，蘇利文表示，討論美方要決定或排除的事情並不明智，但如果伊朗選擇直接對美國作出回應，將遭到美方迅速而有力的反擊。

美國國防部曾表示，不希望跟伊朗開戰，也不認為德黑蘭求戰。蘇利文拒絕透露美國是否可能攻擊伊朗境內地點。