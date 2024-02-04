美英聯軍3日襲擊葉門13處地點的36個軍事目標，攻擊重點包括青年運動的指揮與控制中心、地下武器儲存設施，以及用來攻擊紅海商船的武器等。但青年運動立場絲毫沒有動搖、甚至揚言可能升級衝突。
為了報復美軍基地上周遇襲導致三名士兵死亡，美軍2日對於伊朗革命衛隊（IRGC）與其支持的附屬組織發動攻擊，空襲敘利亞4處地點與伊拉克3處地點共85個目標，包括指揮與控制中心、情報中心、飛彈與武器設施。白宮認定美軍基地遭遇無人機攻擊乃是伊朗支持的民兵團體所為，但伊朗否認與此攻擊事件有關。
美英聯軍3日對於葉門叛軍「青年運動」」發動第三波打擊行動，以展示其護衛紅海航行安全的決心。早在前一天，美軍2日已對敘利亞與伊拉克境內85個目標發動攻擊，以報復美軍駐約旦基地遭襲擊的事故。青年運動與攻擊美軍基地的民兵組織都是伊朗在背後資助支持，顯示美國與伊朗關係日益緊繃，中東緊張情勢加劇。
美英聯軍3日襲擊葉門13處地點的36個軍事目標，攻擊重點包括青年運動的指揮與控制中心、地下武器儲存設施，以及用來攻擊紅海商船的武器等。但青年運動立場絲毫沒有動搖、甚至揚言可能升級衝突。
為了報復美軍基地上周遇襲導致三名士兵死亡，美軍2日對於伊朗革命衛隊（IRGC）與其支持的附屬組織發動攻擊，空襲敘利亞4處地點與伊拉克3處地點共85個目標，包括指揮與控制中心、情報中心、飛彈與武器設施。白宮認定美軍基地遭遇無人機攻擊乃是伊朗支持的民兵團體所為，但伊朗否認與此攻擊事件有關。
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