美英聯軍3日襲擊葉門13處地點的36個軍事目標，攻擊重點包括青年運動的指揮與控制中心、地下武器儲存設施，以及用來攻擊紅海商船的武器等。但青年運動立場絲毫沒有動搖、甚至揚言可能升級衝突。

為了報復美軍基地上周遇襲導致三名士兵死亡，美軍2日對於伊朗革命衛隊（IRGC）與其支持的附屬組織發動攻擊，空襲敘利亞4處地點與伊拉克3處地點共85個目標，包括指揮與控制中心、情報中心、飛彈與武器設施。白宮認定美軍基地遭遇無人機攻擊乃是伊朗支持的民兵團體所為，但伊朗否認與此攻擊事件有關。