教育部於2日召開校園安全諮詢會第2次會議，會中除了提出三方案，以強化校園安全，也包含外界最關心的維護教師管教權部分，其中增列教師「阻卻違法事由」，意思就是在教師保障維持教學秩序和教育活動的必要管教行為時，可採取避免自己或他人身體等緊急為難狀況，當下如出手阻止則不予處罰，概念與自我防衛類似。相關規範預計下周就會函發各校，2月開始的新學期開始實施。

教育部今日再度召開校園安全諮詢會，擴大邀請校長、教師、學生、家長、兒少人權團體及22縣市政府教育局處代表與會，會中針對「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正內容、訂定「校園安全檢查操作手冊」及「強化高關懷學生過渡性中介教育措施，支援學校輔導個案學生」3大議題交換意見，並由教育部長潘文忠宣布結果。

在「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正部分，囊括「維護教師管教權、保障學生相關權益、鏈結學校家庭及社政單位、強化校園安全檢查機制流程」等4大重要項目。

在「維護教師管教權」部分增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，不予處罰。

潘文忠舉例說明，像是在教室發現學生攻擊另一名學生，或老師遭到學生攻擊，對此新增「阻卻違法事由」，也就是在類似緊急狀況下，為避免師生受傷，老師可將學生拉開或推開，若學生因此受傷，老師行為不處罰，但若老師繼續攻擊學生，則已經超過自我防衛，仍會受到處罰。

潘文忠也說，在「強化校園安全檢查機制流程」部分，明列學校得對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命、身體之虞情形時，進行必要安全檢查，且檢查時可以不必全程錄影。