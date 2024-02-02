新北市國中生命案引起全國各界高度關注校園安全，教育部於2日舉行第2次校園安全諮詢會議，教育部長潘文忠在會後記者會表示，不僅將增列多項措施，讓教師維持教學現場秩序，且能阻卻違法，避免過去動輒得咎的情形，也在會議提出「觸法少年個案協助關懷機制草案」供少年法院參考。

潘文忠指出，今日會議從上午9點半開始，歷經5小時討論，針對「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正，以維護校園安全為前提，並以「維護教師管教權」、「保障學生相關權益」、「鏈結學校家庭及社政單位」及「強化校園安全檢查機制流程」等4項原則，進行全條文討論及修正。

針對4項原則修正內容方面，潘文忠說明，在「維護教師管教權」部分，增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動之必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，不予處罰。「保障學生相關權益」方面則增列參與校園安全檢查人員之保密義務，保護學生個案特定身分。「鏈結學校家庭及社政單位」為增列脆弱家庭或難以發揮輔導管教功能家庭，連結社政資源，協助家庭教育輔導、諮商及福利服務之連結。「強化校園安全檢查機制流程」明列學校得對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命、身體之虞之情形時，進行必要安全檢查。

針對上述事項，潘文忠說，教育部預計於下周函頒各級學校，並提供「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」參考範本，協助學校訂定其辦法。

至於「強化高關懷學生過渡性中介教育措施，支援學校輔導個案學生」部分，過去在少年法院裁定過程中，學校未必能參與，潘文忠提到，為有效串接及整合司法與教育資源，於會議提出「觸法少年個案協助關懷機制草案」供少年法院參考。

潘文忠說，上述裁定以現行《少年事件處理法》程序為基礎，引導學校於「少年調查官審前調查階段所召開之個案聯繫會議」及「裁定前少年法院所召開之個案或資源聯繫會議」階段，加入「由學校提案討論學生是否可直接入校入班，或是需進入學校內提供之中介教育中途班等，或需要先進入社區中介教育基地進行適應銜接機制」建議。另也就前述聯繫會議之召開必要性，建議以「少年有危害他人生命、身體之虞」為召開要件。後續將統整本次會議諮詢意見，於行政院及司法院跨院際會議討論。