中華汽車、教育部育才平臺-國立高雄科技大學執行辦公室、健行科技大學以產學合作方式共同為教育培力，於1／25-1／26開辦「全國高中職教師能源載具暨電動機車研習課程」，共吸引17所技職老師跨校共學，並針對「電動機車原理」及「實車元件診斷」等實務操作進行交流，兩天課程中以e-MOVING市售產品作為訓練教材，以實戰擴充師資教學技能。

因應2050淨零碳排，接軌新能源車研發維修技能已成為全台車輛科系發展趨勢，根據教育部統計，目前全台共有101所技職學校設有車輛相關科系，包含85所高中職校及16所大專院校。

教育部為掌握產業發展趨勢及人才需求，自2018年起建置「教育部促進產學連結合作育才平臺」，先後設立半導體、資通訊、智慧機械、綠能及海洋科技、航太、智慧車輛等9個重點產業領域工作圈。2024年教育部育才平臺-國立高雄科技大學執行辦公室與健行科技大學合作，結合中華汽車e-MOVING新能源產品及研發能量，共同開辦「全國高中職教師能源載具暨電動機車研習課程」，協助技職院校教師進行產業研習，以產業接軌方式提升教師實務教學能力與資源。

推動人才發展，產官學界缺一不可，中華汽車積極推動USR永續發展，長期投入「向下扎根」計畫，多年來不僅陸續捐贈94台試驗車至全台技職學校，更投入研發人力進前偏鄉為學子實際授課，充實學子技能之餘，也希望能開啟孩子對於職涯發展的想像，未來能投入汽車就業市場，共同開拓新能源車的藍海領域。