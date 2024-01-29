菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）29日證實，菲律賓和美國「有意」在馬尼拉舉行外交和國防部高官的「2＋2會議」。

《日經新聞》早前報導，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀預計將於3月間到馬尼拉，與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行會議。

據《路透》29日報導，菲律賓駐美國大使羅慕德斯在電話中證實《日經新聞》引述的消息，他透露菲美「有意」在馬尼拉舉行2＋2會議，一切「還在醞釀之中」。

這是自2012年以來，首次在菲律賓舉行此類會議，而菲律賓和中國在南海的局勢正處於一觸即發之勢。

菲律賓是美國的盟友，奧斯汀和特奧多羅去年11月在印尼首都雅加達舉行的東協防長會議期間，發表聯合聲明，譴責中國船隻在南海愛尤銀礁（Ayungin Shoal，中國稱仁愛礁）周邊，「騷擾執行合法補給行動」的菲海岸警衛隊船隻及補給船，並譴責北京在南海對美國軍機和艦艇採取「危險」行動。

2人當時還重申了美菲1951年簽署的《共同防禦條約》（MDT），強調這項條約「適用於兩國軍隊、公共船隻和飛機，包括海岸警衛隊的船隻，範圍涵蓋太平洋任何地方，包括南海」。根據《共同防禦條約》，菲律賓若受到武裝攻擊，美國有義務提供軍援，協助馬尼拉防衛。