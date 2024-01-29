狂犬病為人畜共通傳染病，遭罹病動物抓咬傷後，如發病致死率接近100％！新竹縣動物保護防疫所指出，為杜絕狂犬病，犬、貓應每年定期施打1次狂犬病疫苗，才有足夠抗體保護毛小孩，2月1日及6日上午10時至12時分別於尖石鄉中正堂、五峰鄉日照活動中心提供免費動物狂犬病預防注射及寵物登記服務，歡迎飼主帶著毛小孩前往施打。

動保所長彭正宇表示，參與活動的犬貓年齡需滿3個月以上，犬隻必須完成寵物登記才能施打狂犬病疫苗，依據寵物登記管理辦法規定飼養犬隻需辦理寵物登記，活動現場也提供免費寵物登記服務，提醒飼主須年滿18歲，並請攜帶本人身分證，可於現場為毛孩免費完成寵物登記。

彭正宇說，除上述2處定點服務外，下午1時至2時時段提供周邊不定點施打，協助公所提報無法到場的飼主家中，施打及寵物登記，偏鄉地區較為特殊，有些飼主飼養較多犬隻，就會與公所預約，縣府也會協助，請民眾提前預約。如遇宣布停班將另行公告活動時間，如有相關問題請逕洽所轄鄉公所。

動保所呼籲「家犬、貓每年都要打狂犬病疫苗」、「家犬應該做寵物登記」，此外也向民眾宣導飼主責任及動物保護的觀念，維持新竹縣為狂犬病非疫區及營造動物友善城市。