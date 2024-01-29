中菲行致力科技和數位轉型，提高資訊安全管理水平，導入了最新的資訊安全管理防護架構，確保資訊安全防護與數位轉型的發展能並駕齊驅，不斷改進管理及作業流程，以應對不斷變化的外部環境威脅，以虛擬數位平台發揮競爭力，透過資料庫，以雲端數據分析，深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證（ISO 27001：2022 BSI Certification N0.IS 743553）的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform）中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System），提供國際物流價值鏈的服務，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，以RPA（Robotic Process Automation）流程自動化軟體運用，達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率，能夠降低營運成本提高獲利。

針對外部面向客戶的線上服務，中菲行持續升級MyDimerco平台，透由POMS（Purchase Order Management System）的導入，大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍，由客戶的物流承攬服務，延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等，提供了客戶強大的採購訂單管理平台，提升客戶對於中菲行服務的黏著度，除POMS的導入，MyDimerco平台也擴充了線上訂艙、線上客服等服務，提供結合線下實體與線上虛擬的服務，讓客戶不論在何時、何地都可以透由不同管道來獲得中菲行所提供的專業服務。