喜迎甲辰年龍年到來，龍在華人心中有著特殊的地位，也是歷代君主與吉祥的象徵，新光金控子公司新光銀行為了讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，特別與艋舺龍山寺合作，共同發送限量「龍年發財金」；新光銀行總經理李正國與龍山寺董事長黃書瑋於農曆12月15日吉時共同主持加持儀式，祈求新的一年龍騰鴻運，開運吉祥。

李正國表示，新光銀行前身從信合社時期就是在萬華區開業深耕，為在地居民服務，在龍年首次與龍山寺合作發行限量「龍年發財金」，透過祈福儀式加持，讓收到的民眾都能「財源廣進、平安健康」。

龍山寺是北部知名廟宇，深受大批民眾信仰參拜，也是國內外遊客參訪的勝地，年節期間有「鑽燈腳」習俗，讓信眾從廟埕前的兩盞大燈之下躬身鑽過祈求一整年平安；民眾可於今年「大年初一」當日上午親臨艋舺龍山寺「鑽燈腳」後，即可於現場免費索取新光銀行「龍年發財金」，發送訊息請參見新光銀行臉書專頁，數量有限送完為止。

此外，新光金控連續19年推出生肖提燈，龍年以「龍騰鴻運」為提燈主題，結合飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新氣象；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，新光銀行信用卡友只要於即日起至2024年2月23日前刷卡累積每滿新臺幣5000元，即可至全台分行兌換1只、上限3只，數量有限換完為止，活動詳情請至新光銀行網站查詢。