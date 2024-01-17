台積電法說會前夕，台股加權指數今日開低走低，開在17,341點，向下回測季線，也是今年以來加權指數最低點。外資昨日大賣超台股451億元，創下史上第15大單日賣超，開發金、新光金、中信金、華邦電、台新金等，是外資賣超前幾名。

美股昨日僅費城半導體指數上漲，收在4,105點，上漲1.32％，激勵台灣主要科技股抗跌。道瓊工業指數下跌0.62％，收在37,361點；那斯達克指數下跌0.19％，收在14,944點，S＆P500指數下跌0.37％，收在4,765點。

台積電將在周四舉辦法說會，法說會前夕，台積電ADR小漲0.42％，收在101.67美元。外資認為，台積電毛利率可能下修，加上蘋果降價求售，凸顯出新產品銷售狀況不佳，都可能影響台積電未來表現。台積電開盤後，在平盤上下震盪。

紅海危機再度出現動盪，希臘貨船Zografia遭受襲擊，葉門胡塞組織承認發動攻擊。英國石油巨頭殼牌將無限期停駛鴻海，日本三大航運，日本郵船、三井、川崎等，也停止穿越紅海。

台灣航運類股，包括長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄，今日開盤後下挫。