新光金控70億元增資進度不如預期，遭金管會約談，並督促大股東1個月內完成增資計畫書；新光金23日晚間表示，約談主要是溝通增資的事情，新光金團隊當場向主管機關說明，金控自始同意對人壽子公司進行必要的增資，以提升RBC。

不過，新光金也坦言，新光人壽缺口非現金增資70億元可以解決，因此，已尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。

新光金也強調，會中並未涉及當場簽署承諾文件乙事，特此澄清說明。

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