南投縣警局1日深夜展開春安工作，埔里警分局進行擴大臨檢，發現市區一家摩鐵停車場停著一輛車卻沒熄火，覺得奇怪趨前盤查，車上情侶神情慌張，誆稱來找朋友，但梁姓男子手上有海洛因捲菸，其女友身上起出3包海洛因，全案依違反《毒品危害防制條例》偵辦。

警方指出，45歲梁姓男子開車載38歲廖姓女友抵達汽車旅館，不過汽車沒有開進房間停車場，卻停放在汽車旅館停車場，而且未熄火，上前盤查果真發現梁男的手上有海洛因捲菸，其女友身上起出3包海洛因，兩人被依違反《毒品危害防制條例》移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局指出，春安首日實施擴大臨檢，針對轄內易滋生事故的治安疑慮場所實施臨檢，並查獲毒品案1件2人，並擇定重要路段加強巡邏攔查，加強取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規，以維護交通及治安，讓民眾安心過好年。

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