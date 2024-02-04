美國拜登政府對造成三名美國軍人死亡、數十人受傷的無人機襲擊採取了「多層次」反擊。繼美國週五襲擊伊拉克和敘利亞後，美國和英國週六發動第三波襲擊，目標鎖定葉門的胡塞武裝目標。五角大廈剛剛證實，對葉門 13 個地點的 36 個目標進行了最新一輪的打擊。

美國國防部長奧斯丁發聲明表示，這一集體行動向胡塞武裝發出了明確的信息，如果他們不停止對國際航運和海軍艦艇的非法襲擊，他們將繼續承擔進一步的後果。「我們將毫不猶豫地捍衛世界上最重要水道之一的生命和商業自由流動。」

美國周五對敘利亞和伊拉克的85個目標發動襲擊，回應美國軍事基地遭受致命無人機襲擊。根據CNN，美國和英國周六從空中和海面對葉門的胡塞武裝目標進行打擊。據兩名美國官員稱，襲擊目標包括指揮和控制、地下武器儲存設施，及胡塞武裝用來瞄準國際航線的其他武器。此外，美國中央司令部表示，美國週六稍早擊落了六枚胡塞武裝向紅海發射的反艦巡航飛彈。

根據英國BBC，英國和美國目前正在對葉門胡塞武裝目標發動新的打擊。這是美英第三輪聯合打擊。

胡塞武裝是伊朗支持的組織，視以色列為敵人。為了應對加薩走廊的戰爭，胡塞武裝開始向以色列發射無人機和飛彈，大部分已被攔截。

胡塞武裝表示，他們的目標是紅海中由以色列擁有、懸掛國旗或營運的船隻，或是前往以色列港口的船隻。不過，許多遭到攻擊的船隻與以色列沒有任何關係。

目前主要航運公司已停止航行紅海，全球近15%的海運貿易通常要經過紅海，被迫轉而使用繞南部非洲更長的航線。

聯合國安理會同意週一將召開緊急會議，討論美國對伊朗支持的駐伊拉克和敘利亞民兵組織的攻擊。這次會議是應安理會常任理事國和伊朗親密盟友俄羅斯的要求舉行的。