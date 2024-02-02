雖然台積電和三星有海外設廠激勵措施補助，但都將最先進晶片生產留在國內，根據韓國時報（The Korea Times）與南華早報（South China Morning Post）合作發表的文章，分析師表示，將先進晶片生產留在國內可以讓企業利用更好的成本效益，以及更穩定的勞動力供應。

報導提到，雖然台積電和三星急於擴大在美國、日本和其他地方的投資，但這兩家公司都將最先進的半導體工廠保留在各自的地盤上，像台積電計劃在新竹和高雄市的科學園區建造生產2奈米晶片工廠，並想在台中建造另一座2奈米晶圓廠。

三星則計劃到2047年在首爾以南的一個「巨型集群」半導體項目投資，總計斥資3710億美元（台幣11.7兆元），該工廠預計將專注於先進晶片，包括採用2奈米製程製造的晶片。這兩家公司的目標都是2025年開始使用2奈米製程技術進行大規模生產。

台灣Isaiah Research研究總監Eddie Han分析，台積電、三星將先進製造留在國內，主要原因與成本有關。以台積電為例，在美國的生產成本估計比台灣高出至少40%，甚至超過在日本建廠的成本，台積電在台灣建造和經營工廠比去國外更具成本效益。