空軍C-130H運輸機服役至今已超過30年，至今尚未進行升級，國防部昨進行春節加強戰備操演時，特別安排C-130H進行低空重飛、低空慢飛、觸地重飛等科目，呈現優異靈巧的戰術飛行性能。空軍也表示，目前升級方案已經上呈，未來將可望改成電子儀表板，並有望飛往美國參與「C-130型機國際技術協調會」，提升台美軍事技術交流。

空軍C-130運輸機起飛操演多項戰術動作。 (軍聞社提供)

空軍第六聯隊地10大隊政戰主任王怡靜表示，C-130H是目前空軍可以飛出ADIZ（防空識別區）的機種之一，但服役至今儀表還沒有E化，目前升級方案已經上呈，希望可以做電子儀表和裝備升級，更符合國際民航法規，在人道救援可以更順遂。

王怡靜也提到，空軍年度例行會派員參與「C-130型機國際技術協調會」，過去都使派遣人員以觀摩角度參加，希望今年有機會，派遣正駕駛、副駕駛、領航官、機械官，航護、航醫及裝載長，一起飛去美國觀摩跟學習，同時作技術交流。

王怡靜說，這項會議主要著重在人道救援，觀摩如何在最短時間內將傷患送上機。