外交消息人士指出，應聯合國安理會常任理事國俄羅斯的要求，安理會將於美東時間5日下午4時（台北時間6日早上5時）召開緊急會議，就美國對受伊朗支持組織發動的襲擊進行討論。

據《法新社》報導，去年10月7日以哈衝突爆發後，美軍在伊敘的駐軍地點多次遭到襲擊。1月28日，美軍在約旦的基地遭無人機襲擊，3名美軍士兵死亡，另有40多人受傷。美方評估認為，來襲的無人機由伊朗製造，幕後黑手是伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）。

美軍本周的轟炸行動是美國政府首次對此類襲擊作出反擊。美軍2日出動轟炸機，在伊拉克和敘利亞境內針對7個地點超過85個與伊朗有關的目標實施一系列軍事打擊，報復上述美軍基地遭襲事件。

伊拉克由多個準軍事團體組成的「人民動員」（Popular Mobilisation Forces） 3日發布聲明稱，美軍對該組織多個指揮部和營地發動空襲，造成16人死亡、36人受傷。伊拉克外交部已召見美國駐伊拉克巴格達臨時代辦並遞交抗議照會，抗議美軍此輪襲擊。

另外，《路透》引述觀察組織數據報導，稱美軍對敘利亞的空襲造成23人死亡。