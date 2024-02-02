美國印太司令部司令提名人帕帕羅海軍上將（Samuel J. Paparo）強調，美國絕對需要向韓國提供「延伸嚇阻」（提供美國本土水平的核保護傘），以反制北韓核武力升級。他並對北韓和俄羅斯之間不斷發展的軍事合作關係深表擔憂，認為這是一種違背全球和平原則的「共生」關係。

帕帕羅現任美軍太平洋艦隊司令，他1日在美國參議院軍事委員會的提名確認聽證會上表示，作為軍隊司令，我必須關注北韓核力量的發展。為了反制北韓挑釁，攜手（負責美軍核戰力的）美國戰略軍提供延伸嚇阻是絕對需要的。帕帕羅強調，韓國是亞太地區和平穩定的關鍵，我們追求朝鮮半島無核化。

據韓國國際廣播電台2日報導，帕帕羅在被要求評價朝鮮半島局勢時表示，北韓持續進行武力示威和武器試射，作為回應，韓國加強了對北韓的偵察活動，朝鮮半島的緊張局勢加劇。

帕帕羅指出，去年9月北韓最高領導人金正恩赴俄羅斯訪問後，朝俄加強了軍事合作，這與亞太地區和世界和平穩定的原則背道而馳，對此深表憂慮。帕帕羅將朝俄合作定性為「共生關係」，北韓向俄羅斯提供常規武器，俄羅斯則躲避國際社會的制裁向北韓提供物資，並私下提供尖端技術，相互彌補不足之處。