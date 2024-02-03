2日倫敦布蘭特原油期貨收跌1.7％，報每桶77.33美元；紐約西德州中級原油期貨（WTI）收跌2.1％，以每桶72.28美元作收。

周線部分，布蘭特期油周跌6.8％，WTI期油周跌近7.4％。兩大合約單周跌幅都在7％左右，係去年10月以來之最。

上周五國際油價重摔，與中東地緣政治緊張露緩解曙光有關。《路透》引述卡達官員報導，聲稱以哈即將達成停火及人質協議，引發原油拋售潮，但卡達隨後澄清尚未達成協議。

正當國際等待哈瑪斯對延長停火提議的回應時，美軍2日卻對伊拉克和敘利亞發動大規模空襲，鎖定境內被認定有伊朗背後撐腰的民兵組織，攻擊目標多達85個，以報復約旦美軍基地遇襲，美方將矛頭指向伊朗支持的武裝團體。

美國勞工部2日發布的1月非農新增就業人口33.5萬，遠超出預期的18.5萬，降低市場對聯準會近期降息的期待。美國、歐元區等主要經濟體短期內仍將維持高利率，這通常會抑制經濟成長及原油需求。

此外主要原油消費國中國的經濟復甦隱憂仍在，國際貨幣基金（IMF）預測，全球第二大經濟體中國今年經濟成長率放緩至4.6％，2028年更進一步倒退只剩3.5％。

消息人士透露，產油國聯盟OPEC＋的產能政策維持不變，不過該組織將在3月決定，去年11月宣布的第一季自願減產措施是否還要繼續。

合眾銀行資產管理資深投資策略總監哈沃斯（Rob Haworth）表示，市場仍多聚焦「全球需求模式」，全球製造業採購經理人指數 （PMI）依舊不振，來自中國經濟疲弱的負面消息尤其不利。