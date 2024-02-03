看好台灣經濟在2024年反轉，渣打銀行東北亞高級經濟分析師符銘財指出，去年台灣經濟增長成下行觸底，今年可望反轉向上，預估CPI降至1.5％，GDP成長率為3.1％，實質薪資隨通膨下降而轉好，房市將會繼續維持冷卻，但也不至於崩盤或萎縮。

符銘財表示，台灣的通膨壓力不如其他國家來得大，且目前台美利差大，台灣具有相對優勢，即使美國聯準會降息，台灣央行也沒有立即跟進的必要，許多亞洲國家的央行如菲律賓和印尼同樣如此，因此相較之下，美元降息將使亞洲貨幣相對強勢，是央行樂見的結果。

在出口量方面，符銘財分析，除了歐洲地區較差之外，日本及大陸已經出現增長，且台灣最大的出口項目為電子零組件，在全球晶片銷量明顯轉好的情況下，台灣今年出口將有機會帶動經濟成長。

在房地產方面，符銘財認為，由於台灣的利率並不像歐洲和美國調升得特別高，實質薪資成長也不遜色，雖然台灣的房地產業處於冷卻期，且今年會延續這一狀態，但不至於進一步萎縮或崩盤。