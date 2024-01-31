沃爾瑪指出，透過這項計畫，所有股東每持一股，就可再額外獲得兩股。然而這些新股數將在2月23日收盤後派發，並在26日開始交易。該業者預期，這項股票分割計畫，將使在外流通的普通股數目從目前的大約27億股遽增到81億股。

這項利多料將帶動沃爾瑪股價續揚。它在31日收盤上漲0.33％至165.59美元，與去年11月所創的169.94美元僅有咫尺之距。

沃爾瑪在過去已累計進行11次股票分割，至於上一次公布該計畫是在1999年3月，並在當年4月正式生效。它指出，股票分割將有助員工更容易認購自家股票。

沃爾瑪執行長麥米倫（Doug McMillon）表示，「沃爾頓（Sam Walton，沃爾瑪創始人） 認為把我們股價維持在可負擔的範圍內非常重要，這將使所有員工都能購買完整股票，而非零股。」

作為向員工提供福利的一部分，沃爾瑪實施員工認股計畫已有近30年時間。根據沃爾瑪現有的員工購股措施，員工每年可直接認購最多1800美元的自家股票。目前約有40多萬名沃爾瑪員工都參與購股計畫。

美國企業通常都會選在股價過高、難以吸引投資人再度買股情況下進行股票分割，希望藉此創造更多低價股票，讓散戶投資人也有能力買進這些股票。

美國金融業監管局(FINRA)提到，在進行高價股票交易時，很容易有心理障礙發生，因為它恐讓投資人心生憂慮，擔心股價未來的成長空間有限。