LINE Pay連加網路（7722）上週五（26日）以每股348元登錄興櫃，股價最高來到1030元，漲幅將近200%相當驚人，但今日股價開始震盪失守千元大關，終場收在899元，引發許多網友討論。

LINE Pay今（29日）股價開高走低，早盤最高衝到1020元後隨即下殺，最低來到779元。許多網友看了這波股價大震盪，紛紛留言「救命啊快逃」、「好刺激」。

資深證券分析師許博傑接受《yahoo股市》採訪時表示，LINE Pay公司資本額僅有6億元，等於相對會有6萬張流通籌碼，而且大股東約持股高達99.5%相當集中，在外籌碼僅有3000張，他認為LINE Pay今天走勢是合理並在預期內。

LINE Pay算是目前最多台灣人使用、且通路最廣的行動支付之一，根據工商時報報導，LINE Pay用戶數達1,200萬，平均每兩人就有一人使用，活躍用戶數為700萬，目前擁有50萬個支付場景。而LINE Point點數合作的信用卡，發卡量已逾700萬張，根據統計，2023年LINE Pay的總交易金額達6,440億元，目前一年交易筆數達9.2億筆，平均0.03秒有一筆交易。