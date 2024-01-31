華南銀行統籌主辦成運汽車製造公司新臺幣21.84億元聯貸案於1月31日完成簽約，聯貸資金將用於建置中科二林電動巴士園區及購料營運週轉所需，本案以新臺幣18.2億元推出，由華南銀行擔任額度管理銀行，土地銀行擔任擔保品管理銀行，在高雄銀行、台北富邦銀行、第一銀行、上海商銀、板信銀行、彰化銀行及中國信託等共9家金融機構的共同參與下，最終超額認購達1.2倍以上，充分顯示銀行團對成運汽車的營運與未來發展給予高度認同與肯定。

成運汽車成立於2003年，初期生產柴油巴士而後轉型生產電動巴士，車輛採用LTO鋰鈦電池，擁有優秀的安全性及適合快充的使用，且退役下來作為儲能電池還可再使用十年，相當符合再生利用的環保趨勢，此外，推出的電動巴士車款也達成政府推動的10項國產化目標，成為示範型電巴國家隊成員之一。此次為滿足國內及海外訂單需求，規劃於中科二林打造電動巴士產業園區，並配合淨零轉型的政策，導入綠能設備、自動化系統及再生材料選擇等減碳措施，作為全球研發中心且成為「綠能示範廠」，期盼以MIT的優質製造品質，成為全球電動巴士的主要供應鏈。

華南銀行一直以來積極支持環境永續，本案也將ESG指標納入授信條件，透過節能減碳、節約用水及興建綠能設施等指標，鼓勵企業遵循永續發展原則，2023年度華南銀行承作綠能或永續連結聯貸案總金額達新臺幣763億元以上，持續引領同業共同參與綠色及永續金融行列。

根據倫敦交易所集團(LSEG)公布資料，2023年度臺灣聯貸市場華南銀行主辦行(MLA)案件數計92件，總金額56.65億美元，以市占率9.3％排名第2名，未來將提供更多元且全方位的金融服務，協助企業提升競爭力，並持續推展綠色金融，與企業攜手邁向淨零碳排的目標，為環境、社會及企業永續發展貢獻力量。