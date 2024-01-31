成運汽車成立於2003年，初期生產柴油巴士而後轉型生產電動巴士，車輛採用LTO鋰鈦電池，擁有優秀的安全性及適合快充的使用，且退役下來作為儲能電池還可再使用十年，相當符合再生利用的環保趨勢，此外，推出的電動巴士車款也達成政府推動的10項國產化目標，成為示範型電巴國家隊成員之一。此次為滿足國內及海外訂單需求，規劃於中科二林打造電動巴士產業園區，並配合淨零轉型的政策，導入綠能設備、自動化系統及再生材料選擇等減碳措施，作為全球研發中心且成為「綠能示範廠」，期盼以MIT的優質製造品質，成為全球電動巴士的主要供應鏈。

2023年度華南銀行承作綠能或永續連結聯貸案總金額達新台幣763億元以上。根據倫敦交易所集團(LSEG)公布資料，2023年度台灣聯貸市場華南銀行主辦行(MLA)案件數計92件，總金額56.65億美元，以市占率9.3%排名第2名。