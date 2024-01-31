「授人以魚，不如授人以漁。我們要激發業務夥伴們的領導和組織發展能力，深耕自己的壽險事業！」全球人壽總經理馬君碩在Pacesetter（領跑者）開訓課程上勉勵業務主管，振奮夥伴士氣。全球人壽近年全面展開各項扎實的人才養成與訓練計劃，深耕培養服務接班人、加強訓練腳步，更投入資源攜手美國壽險行銷管理及研究學會LIMRA展開主管職能培訓計劃，今年一月開春即舉辦第三梯次Pacesetter課程，協助通訊處主管深化組織發展、人才培訓、領導統御與團隊管理等核心技能，向下扎根發揮「領跑者」的影響力，累計已超過百位區經理和業務經理完成結訓，壯大壽險業務部隊，培育人才不遺餘力。

2023年3月，全球人壽舉辦改版優化後的全球首場Pacesetter課程，成果顯著，培訓後業務主管增員成效較培訓前成長70%，且落實培育輔導，輔導活動量提升3倍以上。今年持續與國際領導品牌LIMRA合作，開辦Pacesetter課程，授課對象為全台各地通訊處的區經理及業務經理，透過課程持續深化規劃、增員、選才、訓練及績效管理等五大領域技能，並透過系統化方式，提升通訊處主管團隊領導統御及通訊處管理職能。

總經理馬君碩與業務長鄭中安特地到培訓現場鼓勵通訊處主管團隊，馬君碩致詞表示，課程主要目的是從實際操作面激發業務夥伴們的領導和組織發展能力，深耕自己的壽險事業。他強調，公司近年來全面投入資源推動轉型，「公司站在支援的角度提供最好的環境，讓所有人能開發出自己的園地！」他也提到，每位主管帶領的單位就是自己的事業，要一步一步地去執行各項計畫養成良好習慣，組織發展上就能水到渠成。馬君碩並提醒，選才、育才、留才的重要性，從單位到部門，甚至公司，上下一條心，就能真正發揮作用。

業務長鄭中安結訓時，勉勵在場同仁，他說，經營壽險事業發展組織是一個正確的方向，這些年他觀察業務同仁在社群媒體的分享及公司的人力結構，都顯示全球人壽的組織發展往更好的方向前進；此外，鄭中安強調，壽險事業是個充滿機會及挑戰的事業，我們的使命是提供客戶優質的保障及服務，這一點除了要仰仗業務同仁的專業與熱情外，因為一個人是很難完成的，所以更需要組建一個專業團隊，找一群志同道合的夥伴把服務做得更廣，照顧更多的家庭。

全球人壽各項人才培育訓練計劃，備受各界肯定，榮獲第十屆保險卓越獎「人才培育專案企劃卓越獎-壽險組-金質獎」，日前更獲得現代保險雜誌2024年保險品質獎「業務員最優」優等獎的殊榮。

今年全球人壽持續針對各職級主管職能需求提供量身訂製豐富的訓練課程，包括：活潑且充實的「新秀成長營」訓練活動、經營高資產客群的「海豹部隊」培訓、「業務講師授課技巧研習班」、「組織成長營」以及「新世代增員研習營」等專案課程，提供最多元化的訓練資源，讓業務夥伴更有效率、更無後顧之憂地發展組織與培養服務接班人，攜手壯大為壽險業最專業、最堅實、最強大的業務團隊。