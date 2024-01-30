不少人習慣先到超商打工，當作出社會前的歷練，但也有人在超商一做就是數年。日本一名46歲男子，在超商工作10多年，卻始終沒想過要轉換跑道，原因則相當殘酷。

根據日媒《日刊SPA！》報導，46歲的岡部隆博(Takahiro Okabe)在東京某超商已經打工超過10年，期間領的都是最低時薪(1120日幣，約台幣237元)，且從未有過「帶薪休假」，也沒有健康檢查，以周休2天計算，他的月薪也僅有台幣33K，在東京可說是最底層族群。

岡部解釋自己工作從一般結帳、客戶服務到倉庫物品庫存管理，範圍相當廣，10年間和不少優秀的外國留學生當過同事，對方基本上在畢業後都到了大公司任職，領著比他高好幾倍的薪水。

被問到自己為何不跟著轉換跑道，卻甘願在超商領著最基本的時薪打工10年？岡部表示超商打工之前曾在工廠上班過，卻遇到嚴重職場霸凌，導致心理嚴重受創，因此封閉自己。岡部直言，超商的環境對他來說單純許多，也不用擔心人際關係，「我想要的不多，也習慣了超商的封閉環境」。

事實上，日本不少中年再就業者，在職場上都遇到許多困境，曾有咖啡店中年女員工表示，只因店長擔憂年輕員工辭職，自己就變成每天挨罵的對象，還被店長拿來舉例「別跟這個人一樣，年紀一大把還一事無成」，藉此滿足年輕人自尊心。