去年5月9日，巴基斯坦前總理理伊姆蘭汗(Imran Khan)出庭高等法院時，立即被全副武裝的軍人給綁走，引發軒然大波，令人好奇他是涉及什麼案件。星期二，地方法院以洩漏國家機密，判處伊姆蘭汗與他的副手10年監禁。

美聯社報導，伊姆蘭汗在從政前是板球明星，之後在國會中獲勝，並一步一步成為總理。不過， 2022年4月，他在議會的不信任投票中被趕下台，又因貪污案被判處三年徒刑。

他所屬的「巴基斯坦正義運動黨」發言表示，法院將汗與副手庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）都判了10 年重刑，顯然有政治打擊的意圖，他們將提出上訴。

巴基斯坦在2月8日舉行議會選舉，但是汗已經因貪污罪被褫奪公權，所以無法參加這次選舉。雖然汗不能參加二月大選，但他的政治能量還在，主要是草根的基層群眾，他們多半相信，汗是遭到政治追殺。

自2023 年 5 月，汗在眾目睽睽下被捕以來，巴基斯坦發生了多起暴力示威活動。從那時起，當局就一直打壓他的支持者和政黨。

在秘密案件中，汗被指控遭到倒閣以後，曾在一次集會上揮舞不可公開文件，是一份機密電報。這份被稱為「密碼」的文件，尚未被政府或汗的律師公開，但顯然是巴基斯坦駐華盛頓大使，和伊斯蘭馬巴德(Islam Abad，巴基斯坦首都)外交部之間的外交信函。

汗在當天聲稱，這份文件證明他受到了威脅，遭到倒閣是美國的陰謀，據稱是由巴基斯坦軍方和政府執行的，當然，華盛頓和巴基斯坦官員否認了這項說法。

在審判期間，汗的政黨和支持者擔心他可能因叛國罪被判死刑。汗堅稱自己無罪，並表示他沒有透露電報的具體內容。