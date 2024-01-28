根據UNCTAD蘇伊士運河每日運量指數，青年運動10月18日首次攻擊紅海商船時為136.1點。以美國為首的聯軍12月19日展開「繁榮守護行動」護航任務，指數為136.17點。但截至1月23日最新指數已降至89.27點，累跌34.4％。

該指數由貨櫃船、油輪和散裝貨船等三大分項構成。其中貨櫃船分項指數累跌幅近67％最驚人。油輪和散裝貨船等分別累跌約24％和8％。

UNCTAD警告紅海危機讓全球通膨風險增加、糧食穩定供應情況不明朗、和增加廢氣排放。

蘇伊士運河是紅海與地中海之間的樞紐，占2023年全球貿易量約12％到15％之間，中東石油、黑海穀物與亞洲貨物運往歐美，均依賴這運河來運輸。

專家指危機讓航運商轉往路線更遠的南非好望角，會增加運費和運輸時間，是UNCTAD警告三大風險的主因。

UNCTAD表示以經過運河的船隻數量計算，自12月初以來已大減39％，按運輸噸位數計算同期大減45％。

UNCTAD貿易物流部主管霍夫曼（Jan Hoffman）在1月25日簡報會上對此感到極憂慮。除了蘇伊士運河面對紅海危機外，巴拿馬運河因乾旱導致水位下降，使12月運量年跌36％。他認為糧價受影響最明顯。

他表示目前已出現貨運延後、運費高漲和廢氣排放增加等問題。截至1月19日止當周貨櫃的現貨運費每個大漲500美元創最大單周漲幅，從亞洲到歐洲，和不經蘇伊士運河到美國西岸等運費均受影響。廠商正把新增運費成本轉嫁給消費者。