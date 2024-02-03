聚焦全球產業動向，德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略主管劉佳指出，科技的進步將成成為全球經濟增長的主要引擎，但對於投資人來說，不同國家和地區值得關注的產業大不相同，以美國來說是科技類股領軍、亞洲如台灣、南韓和大陸的科技製造業增長，歐洲則是以奢侈品產業立於不敗之地。

劉佳表示，科技領域的進步將成為全球經濟增長的主要引擎，特別是在人工智慧、區塊鏈、生物科技等領域，不斷涌現的創新將帶動相關產業的發展，投資人應留意這些具有高增長潛力、基本面穩健的企業，特別是美國今年在科技類股雖然可能不及去年的成長幅度，但仍會有所支撐。

在製造業方面，劉佳提到，台灣、韓國等亞洲四小龍以及大陸等地，其製造業復甦將為經濟成長帶來動能，特別是在AI、電動車相關領域；歐洲的經濟增長速度相較之下不那麼樂觀，但奢侈品是相較之下不受通膨影響的產業。

以長期投資觀點來看，劉佳認為，因應氣候變遷和全球有共識的減碳目標，全球能源轉型的發展，像是風電、太陽能等可再生能源產業，以及電動車相關產業；因應人口老化和肥胖治療的，醫療保健如新藥品及新醫療設備的研發等，都將會是長期投資主題。