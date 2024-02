「英倫情人」卡倫史考特(Calum Scott)將在明天擔任紅髮艾德(Ed Sheeran)開場嘉賓,出道6年首度來台,他也在今(2日)下午於高雄大遠百誠品書店舉辦簽唱會,搶先與台灣粉絲面對面,吸引現場500名歌迷擠爆現場,更有粉絲一早6點就來排隊,卡倫一登台先是以標準的中文「你好」向台下的粉絲問候,透露昨天抵台後,和工作人員一起去吃了韓式燒肉,並馬上向台下詢問有沒有推薦的台灣美食,粉絲接連推薦臭豆腐、麻辣鍋、皮蛋和白糖粿。

卡倫史考特也在現場演唱最新單曲〈Lighthouse〉、〈At Your Worst〉和代表作〈You Are The Reason〉,唱到一半他更親民走下台與粉絲握手,引起現場尖叫聲連連,事後他搞笑說:「我以為書店都要安安靜靜的,謝謝你們讓我有機會在書店大吼大叫!」看到現場500位歌迷樂迷塞爆書店,他有感而發表示:「我以前是上班族,這一刻是我當時夢寐以求的一幕,謝謝你們一路以來的支持!」並表示:「這是我第一次來台灣,我會一輩子記得這趟旅行!」

卡倫史考特開心舉起白金唱片獎牌。(環球西洋提供)

卡倫出道至今已在全球累計超過百億次數位點聽,在台灣也寫下 6白金唱片銷量佳績,環球音樂台灣董事總經理謝定原特別到場頒發白金唱片獎牌作為驚喜送給他,讓他感動直呼:「我的天啊!我現在有點激動,感謝台灣,我不敢相信我在距離家鄉這麼遙遠的地方創下6白金紀錄,你一定像我愛你們一樣愛我!」適逢農曆新年來臨,主持人也特別教了卡倫講中文「新年快樂」提前向現場粉絲拜年。

卡倫史考特抱起3個月大的男嬰粉絲。(環球西洋提供)

進行簽名環節時,許多樂迷感性告訴卡倫是他的音樂讓他勇敢做自己,更有粉絲面對偶像也不害羞,直接以卡倫代表作的歌名開撩大喊:「卡倫!You Are My Reason!」到場樂迷有許多是家長帶小孩一同參加,現場還出現夫妻帶著剛出生3個月的男嬰來簽名,可愛的模樣讓卡倫忍不住要求要抱抱這位最年輕的粉絲,事後家長也告訴工作人員平時會播放卡倫的歌曲給寶寶聽,意外成為胎教音樂,展現卡倫歌聲跨越世代的魅力,他也承諾未來要盡快來台開專場。