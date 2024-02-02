高雄龍德橋日前剛宣布通車，卻被網友嫌醜，工務局表示是搭配周遭地景所設計。（任義宇攝）

高雄市大順一路因鄰近愛河之心、義享天地百貨、好市多等商圈景點，加上輕軌成圓人潮，容易讓路上出現雍塞，高雄市府去年開始動工將龍德新路東延至民族路，其中跨越愛河的龍德橋於日前宣布通車，不過橋體配色卻遭網友嫌醜，高雄市工務局表示，是搭配周遭地景所設計。

有網友在網路社團「反攻大路」中指出，龍德橋雖設有人行道，整體標線設計也都「給過」，但配色部分卻慘不忍睹，且經現場工作人員確認已定案，直呼「完全打破高雄這幾年建立起來的美學」。

留言中有網友翻出2022動土時模擬圖，有別於現在的紅色與黃色橋身，模擬圖中橋體採白色系，讓網友說「差很多」、「真的滿醜的」，不過也有人說「先求有再求好」、「再好看的橋 不保養還是醜」，也有不少人說有人行道就給過了。

龍德橋被網友發現有出現一些坑洞、破損，以及部份電線裸露瑕疵。（翻攝自臉書社團「反攻大路」／任義宇高雄傳真）

工務局派員修補橋面瑕疵，也說還有許多工程尚在收尾中，預計3月底全數完成。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

不過貼文網友也指出，除了配色問題，橋上人行道也有些許瑕疵，有發現一些坑洞、破損，以及部份電線裸露狀況，認為「搭配爛爛的施工品質，在這種蛋黃區這樣真的是很可惜」。

對此，高雄市工務局新工處回應，龍德橋的配色主要是搭配鄰近地標地景色系，如新上國小門面校舍（粉紅、藍、黃）、義享天地（黃）、龍華國小等的主要顏色，因此龍德橋採用粉紅色、藍色及黃色連結，也代表著浪漫、快樂及溫暖色調，藉以融入週遭地景。

至於網友所提施工瑕疵部分，工務局已請廠商改善，也說因目前只有開放橋上人行道，其餘周邊人行道尚在收尾中，本處會持續檢視及整理，周邊工程預計3月底前會全數完成。