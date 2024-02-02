黃色小鴨睽違10年重返高雄，為了慶祝小鴨回歸，高雄流行音樂中心晚間都會展示「金呱閃閃」燈光秀，不過也因此惹來民怨，不少民眾在「高雄大小事」貼文，表示燈柱使得周遭居民相當困擾，過了10點還在閃。對此，高流表示，金呱閃閃燈光展近期開展後為求展演品質優化，於展演束後進行燈光調控測試，並於測試期間避開週邊居住區域，現已調整完畢。

不少民眾在高雄大小事貼文，表示高流的「金呱閃閃」燈光秀相當擾民，雖然表定燈光秀到10點結束，不過也有民眾表示將近12點了燈光秀還在閃；也有住在附近的居民表示，鹽埕區、苓雅區的民眾每天都要看到燈光閃來閃去相當疲勞。

對此，高雄流行音樂中心回應，金呱閃閃燈光展演配合2024冬日遊樂園活動舉辦期間，每日下午18時至22時每半小時展演一次，近期開展後為求展演品質優化，於展演束後進行燈光調控測試，並於測試期間避開週邊居住區域，現已調整完畢，晚間22時30分關閉展區燈光。