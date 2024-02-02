高雄是台灣第3大城，一名網友列出高雄正在進行的建設，包括高雄捷運黃線、國道7號、清華大學和陽明交通大學設分校、新加入2間百貨公司以及台積電設廠，他好奇問「還缺哪些高雄才能起飛？」貼文曝光引發熱議，最多人認為一直以來缺的都是高薪工作機會。

一名網友在批踢踢發文列出高雄目前正在進行的建設，首先是高雄捷運黃線已經動工，未來完工後，整個高雄路網覆蓋應該有70％以上；再來是國道7號，完工後貨櫃車不用再進高雄市區，大大提升市民安全。

第3是清華大學和陽明交通大學到高雄設分校，未來南部學子不用特地跑到北部讀頂大；另外高雄目前有夢時代、漢神本館、漢神巨蛋等百貨公司，現在還有凹子底漢神3館及鳳山Lalaport加入。

最後就是台積電設廠，原PO直言高雄最缺的就是高薪工作機會，之後可能會有一點點改變；他好奇問「高雄還缺少什麼建設，未來才能起飛？」

貼文引發熱烈討論，許多網友點名「人行道、騎樓整平以及友善的行人通行空間」、「大型圖書館美術館多一點」、「還缺大型空氣清淨機吧」。最多人點名最缺高薪的工作機會，「一直都是缺工作機會，不夠多元」、「薪資起來才有機會啦」、「一堆低薪傳產，缺高薪工作機會。」