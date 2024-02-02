高雄市24歲邱姓女子日前晚間騎機車行經岡山區仁壽路與國軒路口時，遭到直行疑似闖紅燈的自小貨車碰撞，邱女當場倒地頭部重傷，經轉送到長庚醫院救治，昨天下午因傷重宣告不治。

高雄市岡山警分局表示，1月29日晚間8時24分，42歲黃姓男駕車沿岡山區國軒路（西往東）直行至仁壽南路口時，疑似闖紅燈，導致沿仁壽南路（北往南）直行的邱女發生碰撞，造成邱女頭部受創送醫急救；經搶救多日後，邱女仍於昨日下午宣告不治。

警方表示，邱女因腦部重創傷重身亡，黃姓駕駛疑闖紅燈肇事，恐將因過失致死罪面臨刑責。