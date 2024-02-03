北韓飛彈總局3日透過國營通訊社宣布，2日在朝鮮半島西側的黃海海域發射巡弋飛彈，對「超大型彈頭」的威力進行了確認。北韓同一天還進行了新型防空飛彈的試射。北韓飛彈總局表示，兩次試射的目的是為了提高新型武器系統的先進程度。

朝中社報導說，相關試驗是北韓飛彈總局及其所屬國防科學研究所為發展新型武器系統的功能、性能及運用等多方面技術而進行的經常性活動的一部分，與地區局勢無關。報導還說，試驗未對周邊國家安全造成負面影響。

據日本NHK報導，北韓發布的圖像顯示，飛彈彈頭部分呈圓形，以白色為主色調的飛彈升空後，擊中設置於海邊的一座建築物。從外表來看，這枚飛彈與北韓現有的巡弋飛彈不同，因此，此次發射可能是對新型或改良型飛彈進行的測試。

自1月24日以來的10天內，北韓就假想攜帶戰術核彈頭、能夠長時間低空飛行的巡弋飛彈共進行了4次發射，頻率之高非同尋常。

專家指出，它是用於攻擊韓國軍隊、駐韓美軍以及駐日美軍基地等的武器，北韓今後也有可能反復進行試射以提高技術水平。