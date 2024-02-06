前國安會秘書長蘇起日前出新書，內容談及李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4位總統的施政概要、政治手腕與人格特質。他近日上《POP撞新聞》節目談及馬英九的人格與優缺點，並指出馬英九執政8年沒有阻止台灣沉淪，並稱2013年的「馬王政爭」是馬英九政治生命結束的開始。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此表示，馬英九不會回應，不過個人而言，為蘇起的評語感到深深遺憾。前立委蔡正元對此，也寫下18字的評語。

前立委蔡正元今(6日)在臉書發文，轉貼蘇起上節目談馬英九的新聞報導，並寫下18字「回首萬般不堪人已遠，往事難以挽回燈火熄」。

根據《風傳媒》報導，蘇起在節目中提到，馬英九的優點也是他的缺點，優點是清廉勤政，缺點是不知該如何與人互動，也造成他執政的8年，並沒有阻止台灣往下沉淪，因為馬英九沒有看到很大的格局，沒有意識到領導人應該要做大事，不管小事。蘇起強調，馬英九管事不管人，但人和人對談之間的交流是最重要的，而非是一直低頭寫筆記。他曾寫過備忘錄給馬英九，提醒他當領導人不要再像當市長時一樣，當總統應該分權負責，抓住10個決策機構成員就好，而非像當市長時越過局長直接找里長談，「總統要抓大放小，然後想遠的。」

蘇起指出，對於馬英九「人」的部分，最失策的就是與前立法院長王金平的關係，2013年的「馬王政爭」是馬英九政治生命結束的開始，當時以王金平在立院的影響力，以及能幫助馬英九的能力，其實是可以合作的，但不知為什麼馬英九就是不信任王金平？此外，因馬英九沒當過立委，對立法院運作較陌生，國民黨團提出的優先法案沒有達成，也沒有任何考核辦法，「陳水扁及蔡英文對立院的掌控力明顯比馬英九高很多！」

蘇起在他的新書中，也點出了馬英九執政8年會這麼辛苦的6個原因：第一是忽視基本盤，馬英九想要彌補藍綠鴻溝，卻有點刻意不照顧自己人，反而很照顧民進黨；第二、不重視論述，馬英九雖自認是國父孫中山的信徒，卻沒有重視孫中山「思想產生信仰，信仰產生力量」的論述；第三、不重視培養國民黨後續人才，思維一直在政府而不在黨，導致國民黨人才有斷鏈狀況；第四、遇到挫折就退縮，例如核四、國光石化案，以及廢除軍法審判，只要民眾有抗議，馬英九就妥協；第五、憂讒畏譏，有媒體節目對馬英九批評，他就會立刻致電要求更正，但國家領導人根本不需在意這些批評；第六、棄車保帥，88風災時犧牲了前閣揆劉兆玄及前資深政府公務員薛香川，以及很多政務官，且最大敗筆就是任用與蔡英文關係不錯的台聯前不分區立委賴幸媛當陸委會主委，因此無法培養出自己的部隊。

蘇起直言，陸委會主委這個位置非常重要，一定要是能完全傳達總統信念以及了解兩岸關係的人，國民黨內有很多人適合這個位置，當時他勸阻馬英九任用賴幸媛也沒有用，至今也不懂為何當時馬英九會找賴幸媛當陸委會主委。