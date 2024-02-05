第11屆立法院正副院長由於民眾黨在第二輪投票都缺席，讓國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選，被外界認為民眾黨是「暗助」國民黨，有綠委更指出，召委選舉國民黨會對白營釋放善意。前立委郭正亮認為，白營提的6日提早開議不太可能發生，應該還是23日開議，那也還在元宵節前，到年初六（15日）一定會有接觸。判斷民眾黨最多1席召委，最壞的狀況是藍營跟綠營直接談判，那就一席也沒有，不要以為小黨一定有角色。

「現在談召委太早了，因為是開議當天選的，開議如果是23日，那還早！」郭正亮4日在《張雅婷辣晚報》節目表示，「23日也還在元宵之前，反正年初六（15日）一定會有接觸的啦，所以現在講太早了。到時候一定會有一些接觸，我認為民眾黨最多1席啦！目前的狀況，因為...有16個召委，那總共113席，你只有8席，能夠分到1席就不錯了！最壞的狀況就是，國民黨跟民進黨直接談判，那你就一席也沒有！」

郭正亮直言，事實上，小黨不要以為兩個大黨都要來找你，難道兩個大黨就不會自己談嗎？這個就好比台灣問題，中國大陸跟美國就直接談，好比美國安顧問蘇利文去見大陸外長王毅，在曼谷，他們談的可能是胡塞武裝、跟台灣，王毅要談台灣，蘇利文要談胡塞武裝，請問在現場，台灣跟胡塞武裝有代表出席嗎？沒有！可是他們談完，你就結束了！「所以你不要以為，小黨一定有角色？不一定！你還是要靠自己的真本事！」