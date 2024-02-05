台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，衛福部次長王必勝竟質疑，不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？引發爭議。持續關心國人食安的「反萊豬醫師」蘇偉碩反嗆，中市府衛生局自行複驗多次，才在2月2日發布新聞並命廠商下架，實在已經太慢，王必勝居然還要記者去問台中市衛生局為什麼「急著」發布新聞？顯然王必勝比較適合擔任業者的權益代言人，而不是站在消費者食品安全立場的衛福部次長。

「王必勝又錯了！」蘇偉碩今(5日)在臉書發文強調，台中市衛生局在1月15日進行市場稽查，重複檢驗多次，都發現台糖安心豚冷凍梅花肉品片有瘦肉精反應，而於2月2日「才」發布新聞並通知廠商下架。「站在消費者立場，台中市衛生局的反應實在太慢了，從1/15到2/2整整17天，這期間不知情消費者又在賣場買了多少該批肉品呢？」

蘇偉碩質疑，但是偉大的衛福部次長王必勝，卻要記者去問台中市政府為什麼「急著」要公布？為什麼不等業者申請複驗之後再公布呢？按照《食安法》，台中市衛生局一驗到國產豬肉有瘦肉精，就應該立即命令廠商下架封存，等待進一步的食安調查。

蘇偉碩直批，台中市衛生局自行複驗多次，才在2月2日發布新聞並命廠商下架，實在已經太慢。王必勝居然還要記者去問台中市衛生局為什麼「急著」發布新聞？「顯然王必勝比較適合擔任業者的權益代言人，而不是站在消費者食品安全立場的衛福部次長！」