台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，其中瘦肉精「西布特羅」數值超標。不過農業部檢驗同批樣品卻是零檢出，對此大葉大學食品保健系教授宋祖瑩認為應該是有，她說食品檢驗的儀器感度很靈敏，又易受干擾，但既然複驗6次都被驗出，應該「有就是有」。

台糖梅花豬肉片被台中市府驗出瘦肉精引發爭議，因台中市在國防部台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片檢驗，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，6次檢驗結果均檢出陽性，但中央公布複檢台糖同批的45件商品，皆「未檢出」瘦肉精。

宋祖瑩表示，食品檢測用的LC-MS／MS質譜分析器，是感度非常靈敏的機器，因此形成複驗結果不一樣的機率很常見，測試結果可能因差一點點的誤差就被「翻盤」，這和淬取流程、人為操作等因素都關。

宋祖瑩認為，6次都有測出來，有就是有了，數據跟結果都顯示出來了，這一翻二瞪眼的事，她認為應該去溯源哪個環節曾經出問題，因為瘦肉精可能殘留體內，累積還沒代謝出去，像是飼料等因素，這現象可能有一陣子了，不見得是最近的飼料。

宋祖瑩強調，依據她的經驗來說，要在屠宰過程中交叉汙染的可能性很小，微乎其微，她認為既然已經驗出來了，這就是一個警訊，呼籲相關單位要再嚴謹溯源清查，找出原因。