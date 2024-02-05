台糖公司「安心豚梅花肉片」2日被台中市政府檢出含瘦肉精「西布特羅」，中央檢驗卻沒問題，引發爭議，5日嘉義縣長翁章梁籲台中市政府把檢體拿出來，跟中央交互檢驗，盡速釐清，給社會清楚說明，嘉義縣養豬協會理事長林志達希望台中市政府給所有養豬業者一個交待，還說如豬價跌到每斤70、80元，豬農是不是要跟台中市政府求償、抗議？

翁章梁表示，這次台糖豬肉事件，大家都非常重視，中央相關單位跟地方都做了複檢和追查，目前檢本都沒有問題，呼籲台中市政府應該把檢體拿出來，跟中央交互檢驗，強調這是科學的問題，有或沒有，或問題出在哪裡，應盡速釐清，讓社會大眾理解，接下來專家學者也可以做檢驗上的討論。

嘉義縣養豬協會理事長林志達希望台中市政府給所有養豬業者一個交待。（呂妍庭攝）

林志達希望台中市給所有養豬業者一個交待，指新聞發布讓百姓覺得很恐怖、恐慌，指食安是穩定社會很大的關鍵，影響不只是豬農，如果豬價跌到70、80元，業者是不是要跟台中市政府要求賠償、抗議？強調「西布特羅」不可能出發在台灣，業者也要針對事實求證。