台中市食品藥物安全處抽檢冷凍國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，衛福部次長王必勝要記者們去問一下台中市急於公布的理由到底是什麼。國民黨團總召傅崐萁表示，中央政府完全沒有信用可言，必須要由地方政府積極任事、勇於負責。國民黨團呼籲農業部、衛福部立刻跟台中市政府，把相關疑義釐清，檢體再做確認。

書記長洪孟楷表示，台中市政府負責任地驗出國產豬肉含有瘦肉精，反覆檢驗再三確定後公布，理應說衛福部應該和地方政府站在同一陣線，一同捍衛食安，為食品安全把關，而不是中央地方對立。

洪孟楷指出，昨晚行政院食安辦公室、衛福部、農業部等單位大動作召開記者會，還暗示是台中市政府搞烏龍。西布特羅毒性比萊克多巴胺更強，台灣更不應該出現，為何會驗出西布特羅？民進黨政府到現在還說不清楚，還在帶風向、搞羅生門。洪孟楷呼籲中央政府應該好好跟台中市政府配合，找出問題，這才是給國人安心吃肉的環境。

藍委張嘉郡表示，西布特羅從天而降，引起消費者、豬農的恐慌，尤其是豬農，擔心辛苦飼養的豬肉，因台糖豬肉被驗出含有瘦肉精所影響而賣不出去，包括消費者和豬農，都希望能夠洗清台灣豬肉含有西布特羅的情事，現在更需要釐清的是，到底是國產豬肉混到進口豬肉？還是國內飼料含有瘦肉精？

張嘉郡質疑，是否有進口肉混雜到國產豬肉裡？這是政府必須要盡速釐清。其次，肉品的溯源查證機制，在這次台糖安心豚案全面破功，不管是衛福部還是農業部，都應該承擔責任，而不是一再卸責，質疑台中市政府數據有問題。張嘉郡強調，科學數據，就要科學面對。

藍委徐巧芯表示，台中市政府驗出西布特羅，中央政府照理來說必須感謝地方政府認真稽查，幫國家、人民找出食安漏洞，積極檢討溯源、補破網。但事實是看到王必勝昨天的態度，似乎不是如此，讓人感覺台中市政府查出問題，是不對的事情，讓人覺得非常離譜。

徐巧芯透露，台中市政府對外公布是檢驗6次，實際上是，為求謹慎總共檢驗22次，檢驗樣本是市售一包約300公克的肉品，肉品內含有西布特羅分布。不管是0.002ppm，還是0.003ppm，都是極限值0.001ppm的2-3倍。更何況在檢驗過程當中，還驗出0.018ppm和0.015ppm；徐巧芯告訴王必勝次長，請不要胡扯了。

徐巧芯指出，西布特羅真的全球都買不到嗎？實際上在網路上都可以買得到，1450網軍為了幫中央政府掩蓋，不去查明真相，那怕只有一包豬肉驗出瘦肉精，中央政府就應該好好查明清楚，除非中央政府敢一口咬定台中市政府作假？民進黨立委王定宇說，中央政府應該要控告台中市政府，徐巧芯認為實在荒謬，驗出瘦肉精就要被中央政府提告，以後地方政府、地方公務人員還敢稽查？中央政府不去找出真相，而是要去追究、追訴幫人民找出問題的人，這豈不荒唐？